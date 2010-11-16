Редактирование разговорников.

Требуется отредактировать фразы для разговорников, на русском языке. Материал писался разными исполнителями, нужно привести их к одному стилю, фразы должны быть пригодны и для использования в общении как разговорника, и для запоминания, как учебный материал. К фразам нужно дать транскрипцию латиницей (транслитом), для этого можно использовать автоматические преобразователи, с последующим редактированием в случаи необходимости. Слишком длинные фразы сократить, слишком короткие дописать, проверить на грамотность. Объем примерно 140000 знаков с пробелами. Бюджет 50$. Срок неделя-две. Пример работы и образец в приложении.