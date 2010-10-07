Откорректировать статью (укр.)

Есть 3 страницы сфотканого текста договора, мне он нужен в электронном виде. Язык договора - украинский. текст нужен через 8 часов (перед моим отъездом в Москву) Оплата безопастная сделка, либо по факту. в атаче фотка - ...
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Доброго дня. Потрібно якісно відредагувати вже досить давно опубліковану статтю. Відредагувати як зі стилістичної, так і з орфографічної точки зору, дещо спростити публікацію (без втрати змісту), можливо ТРОХИ зменшити обсяг (якщо це, знову-таки, призведе до покращення якості вихідного матеріалу). Матеріал у вкладеному файлі.
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