Откорректировать статью (укр.)

$50
Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок257 просмотров
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Доброго дня. Потрібно якісно відредагувати вже досить давно опубліковану статтю. Відредагувати як зі стилістичної, так і з орфографічної точки зору, дещо спростити публікацію (без втрати змісту), можливо ТРОХИ зменшити обсяг (якщо це, знову-таки, призведе до покращення якості вихідного матеріалу). Матеріал у вкладеному файлі.

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13 лет назад
mahalas
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
orsvik
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Спасибо за качественную и оперативную работу. Все на самом высоком уровне. Буду продолжать сотрудничество со Светланой. И вам рекомендую!
Рекомендую Максима как адекватного, порядочного заказчика и приятного в общении человека. Оплата произведена своевременно по факту выполнения. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
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