Откорректировать статью (укр.)

Есть распознанный текст в ворде. Нужно исправить ошибки, чтобы не было "стыдно" выкладывать на сайт. Примерно уходит чуть больше минуті на редактирование 1000 знаков. Напишите стоимость корректировки за 100 тыс. знаков. Пример текста: В процессе отжпга электролитически ...