Редактирование шапки

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Завершен4 заявки267 просмотров

Необходимо отредактировать шапку на сайте kids18.ru

ТЗ прикрепил

6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Отличная работа как обычно, рекомендую!
Снова было круто поработать с Юрием. Четкая постановка задачи со всеми комментариями, быстрая проверка работы и моментальная оплата сразу после выполнения. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад