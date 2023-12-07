Розпізнати текст

$5
Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок72 просмотра
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Потрібно на завтра

Потрібно розпізнати текст с фотографій телефона в ворд? А потім перевести его в пдф и сдать.

Необхідно розпізнати текст книги з фотографій зроблених на телефон і створити pdf книжку.

По бажанню до файла робіт:

  • Оформлення зберегти як в книзі

  • Кожна сторінка на своєму на окремому листі.

  • пдф

  • Всього 165 фотографій на кожній фотографії по 2 сторінки. Всього 330 сторінок.

  • 1-а сторінка обкладинка книжки, остання сторінка обкладинка книжки

Фото сторінки із цієі книги

https://ibb.co/qFMGbCC

Фото знімка в оригіналі

https://we.tl/t-HvgBC6D49m

18 дней назад
evgeniy888
Евгений 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Sekt0R
32 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
9 часов назад
18 дней назад
$5
1 день
UAH
Все ок. Дякую за допомогу
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