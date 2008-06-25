Текст для сайта

Работа такого плана: есть сайт на flash, соответственно, текст с него не скопируешь. Надо, чтобы Вы перепечатали текст с определенных разделов. Без ошибок! Срок исполнения: сегодня до 1.00 по мск. Цена: до 10$

Предложения оставляйте только тут.

Убедительная просьба ни на e-mail, ни в icq, ни в приват НЕ ПИСАТЬ.

Спасибо.