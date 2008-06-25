Текст для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки183 просмотра

Работа такого плана: есть сайт на flash, соответственно, текст с него не скопируешь. Надо, чтобы Вы перепечатали текст с определенных разделов. Без ошибок! Срок исполнения: сегодня до 1.00 по мск. Цена: до 10$

Предложения оставляйте только тут.

Убедительная просьба ни на e-mail, ни в icq, ни в приват НЕ ПИСАТЬ.

Спасибо.

17 лет назад
vavil
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_na
Анна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
Работа с текстом выполнена на высшем уровне. Проделан большой объем работы. Большое спасибо.

Заявки фрилансеров

Anna_na
Анна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад