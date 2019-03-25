Текст о мусорной реформе

Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки185 просмотров
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5 лет назад
guest_15534176105524
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Работа сделана четко, быстро и хорошо. Всем рекомендую Татьяну!
Четко поставленная задача и оплата по договоренности, вовремя. Рекомендую заказчика как порядочного и ответственного человека. Буду рада продолжению сотрудничества.