Здравствуйте, требуется человек для создания ТЗ на lsi текста, что конкретно нужно делать:

1. Сбор LSI фраз по инструкции.

2. Определять кол-во необходимых знаков для статьи исходя из анализа конкурентов в топ-20.

3. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ - Составлять структуру/содержание статьи для копирайтера. - этот пункт делается так:

а) собирается из топ-20 все подзаголовки и содержания у конкурентов.

б) отбрасываются дублирующийся пункты и не интересные пункты.

в) составляется структура из оставшихся интересных пунктов и формируется по логике структурно, если что то было упущено у конкурентов добавляется в структуру.

Оплата 50р - 1 ТЗ = по времени 20мин. на 1 ТЗ в среднем. (с опытом меньше)

Кол-во ТЗ для работы 20 ед.