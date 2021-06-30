Требуется человек для постинга небольших текстов. Задача займет около 3 минут. Работа проста и подходит для новичков без рейтинга. Оплата на сайте. Подробности будут объяснены лично.
ТЗ мэйкер
Здравствуйте, требуется человек для создания ТЗ на lsi текста, что конкретно нужно делать:
1. Сбор LSI фраз по инструкции.
2. Определять кол-во необходимых знаков для статьи исходя из анализа конкурентов в топ-20.
3. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ - Составлять структуру/содержание статьи для копирайтера. - этот пункт делается так:
а) собирается из топ-20 все подзаголовки и содержания у конкурентов.
б) отбрасываются дублирующийся пункты и не интересные пункты.
в) составляется структура из оставшихся интересных пунктов и формируется по логике структурно, если что то было упущено у конкурентов добавляется в структуру.
Оплата 50р - 1 ТЗ = по времени 20мин. на 1 ТЗ в среднем. (с опытом меньше)
Кол-во ТЗ для работы 20 ед.
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