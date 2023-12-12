Відредагувати текст

$1
Редактирование и КорректураЗавершен7 заявок63 просмотра
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Завдання: Візьміть текст повної книги і розмістіть його на окремих сторінках у форматі, придатному для публікації або читання з телефона.

Ваше завдання включає форматування тексту, виправлення помилок, а також поділ тексту на глави та абзаци, забезпечуючи легкість читання та професійний вигляд документу.

Умови виконання:

1. Розподіліть текст книги на сторінки з дотриманням логічної структури (глави, абзаци тощо).

2. Виконайте форматування тексту (шрифт, розмір шрифту, вирівнювання, інтервал між рядками тощо).

3. Виправте всі граматичні та орфографічні помилки.

4. Забезпечте, щоб заголовки глав були виділені та консистентно оформлені.

5. Всі зміни повинні бути документовані для можливості перегляду змін.

Термін виконання: Завершити проект потрібно впродовж найближчих 24-48 годин (сьогодні-завтра).

14 дней назад
evgeniy888
Евгений 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Sekt0R
32 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
9 часов назад
14 дней назад
$1
1 день
UAH
Як виконавець проекту, мені приємно повідомити, що завдання з форматування та редагування тексту книги було успішно виконано. Всі глави та абзаци були відформатовані для зручності читання на телефоні, граматичні та орфографічні помилки виправлені, а заголовки глав виділені для кращої організації тексту. Зміни документовані та готові до перегляду. Завдання виконане на відмінно і в встановлені терміни.
Не первый раз сотрудничаю с этим заказчиком. Быстро отвечает на сообщения, внятно ставит задачу и сразу по выполнении платит. Всем рекомендую к сотрудничеству.