Відредагувати текст

Необходимо отредактировать договор, межстрочные интервалы, шрифты расставить пункты по порядку, и оформить все в едином стиле. Оплата в USDT
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Завдання: Візьміть текст повної книги і розмістіть його на окремих сторінках у форматі, придатному для публікації або читання з телефона.
Ваше завдання включає форматування тексту, виправлення помилок, а також поділ тексту на глави та абзаци, забезпечуючи легкість читання та професійний вигляд документу.
Умови виконання:
1. Розподіліть текст книги на сторінки з дотриманням логічної структури (глави, абзаци тощо).
2. Виконайте форматування тексту (шрифт, розмір шрифту, вирівнювання, інтервал між рядками тощо).
3. Виправте всі граматичні та орфографічні помилки.
4. Забезпечте, щоб заголовки глав були виділені та консистентно оформлені.
5. Всі зміни повинні бути документовані для можливості перегляду змін.
Термін виконання: Завершити проект потрібно впродовж найближчих 24-48 годин (сьогодні-завтра).
- Похожие заказы
- $12Редактирование и Корректура30 заявокОткрыт16 дней назад
- $5
Потрібно на завтра Потрібно розпізнати текст с фотографій телефона в ворд? А потім перевести его в пдф и сдать. Необхідно розпізнати текст книги з фотографій зроблених на телефон і створити pdf книжку. ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен15 дней назад
Напечатать текст в Word, рисунки выполнить в Компас и перенести в один документРедактирование и Корректура11 заявокОткрыт19 дней назад
- $10
Нужно товарные позиции 26 штук из exsel перевести на английский и вставить в таблицу в word. Заполнить стоимость в евро из таблицыРедактирование и Корректура7 заявокЗакрыт23 дня назад
- $150
1. загрузка через эксель-шаблон товаров, 8-16 штук за раз однотипных с небольшими изменениями в характеристиках, чтобы озон пропустил и не посчитал за дубли. выставление остатка 2. создание РК "продвижение в поиске" с ...Редактирование и Корректура13 заявокОткрытмесяц назад
- $5
Сделать правки в статье для сдачи экзаменаРедактирование и Корректура45 заявокЗакрыт5 дней назад
- $20
Здравствуйте! необходимо поправить внутренний скрипт для сотрудников, сгруппировать и расширить ответы. 30 вопросов, фактура есть, ТЗ подробное отправлю по запросу. Желательно, редактор с опытом в технические тексты (тепловизионное оборудование) Около 2 страниц А4, 2000 рублейРедактирование и Корректуранет заявокЗакрытмесяц назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Правки. Логика и стилистика. Орфография, пунктуация и грамматикаРедактирование и Корректура16 заявокЗакрыт9 дней назад
- $10
Нужно тщательно отредактировать небольшой отрезок текста, полностью проникаясь его смыслом, что-бы прям за душу брало. В предложениях указывайте телеграм для связи.Редактирование и Корректура22 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужно из фотографии(список написанный от руки) внести в таблицу эксель(в мою форму)Редактирование и Корректура13 заявокЗакрытмесяц назад