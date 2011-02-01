2 Курсовые работы Ремонт автомобилей

$50
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Завершен1 заявка88 просмотров

Требуется написание двух курсовых работ по дисциплине "Ремонт автомобилей".

Тема первой работы: "Проектирование участка ремонта кабин и оперения АРП по ремонту автомобилей "КамАЗ-54112"

Тема второй работы: "проектирование участка наружной мойки и приемки АРП по ремонту силовых агрегатов автомобилей "Камаз"

Дополнительные трубования вышлю на почту.

14 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
7 дней
Все сделано на высочайшем уровне и в срок. Качество супер отличное. Оценка - отлично. Не часто встретишь специалиста так хорошо знающего свое дело и владеющего ситуацией. Ничего лишнего, все строго по заданию без опозданий и задержек. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкая постановка задач, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад