Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно написать курсовую по бух.учету. Тема:Бух.учет. Данные по работе отправим исполнителю на почту. Уникальность строго от 70%. Проверяем в системе антиплагиат. Просим в заявках четко указывать срок и ...
2 Курсовые работы Ремонт автомобилей
Требуется написание двух курсовых работ по дисциплине "Ремонт автомобилей".
Тема первой работы: "Проектирование участка ремонта кабин и оперения АРП по ремонту автомобилей "КамАЗ-54112"
Тема второй работы: "проектирование участка наружной мойки и приемки АРП по ремонту силовых агрегатов автомобилей "Камаз"
Дополнительные трубования вышлю на почту.
Выбранный исполнитель
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