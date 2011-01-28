Диплом про экологию и тепловозы

Диплом на тему "C0вepшeнcтв0вaниe эк0лoгичecких пoкaзaТелeй Maнeвp0вых тeплoв0зoв"

примерный План

1.Посредством добавки в дизельное топливо воды повысить экологические показатели по выбросам в атмосферу.

1.1 Изготовление топливной аппаратуры из нержавеющих марок стали.

1.2 Добавка веществ в диз.топливо которые пассивируют железо и стать.

1.3 Катодная защита подвижных частей топливных насосов высокого давления и форсунок дизеля. Места размещения электродов катодной защиты.Катодная защита методом положительного потенциала

1.4 Применение сахара, этиленгликоля, и других многоатомных спиртов для повышения экологоческих показателей.

2. Экономический эффект от внедрения изобретения

3. Безопасность жизнедеятельности при производстве

Пишите стоимость и сроки