Курсовая работа по информатике

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Закрыт5 заявок181 просмотр

Курсовая по специальности «Информационные системы и технологии», специализация «Безопасность информационных систем» вуз Мфпа предприятие ммп им Чернышева.

Требования: оригинальность не менее 85%, объем 30-40 стр

Срок: 06.02.2011

Более подробные требования напишу.

Файл прикрепляю!!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад