Курсовая работа по праву

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Закрыт12 заявок268 просмотров

Тема: Гражданское право: понятие, предмет, источники и субъекты

Требования: объем 25-30, оригинальность строго не менее 85%, сноски в низу страниц, в ведение: объект,предмет, задачи, цели, актуальность.

Срок: 02.02.2011

Жду предложений по цене!!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

night-wolf
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-1)
14 лет назад
$10
3 дня

Заявки фрилансеров

night-wolf
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-1)
14 лет назад