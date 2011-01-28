Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно написать диплом по финансам.

Тема: Государственный кредит как метод регулирования инвестиционных потоков в экономике РФ.

Прикрепляю файл.Там все данные по работе.

Уникальность строго от 70%. Проверяем в системе антиплагиат.

Просим в заявках четко указывать срок и цену.

Так же просим вас оставлять свои контактные данные для связи.

А именно: Мобильный телефон-обязательно и Почта.

Предоплат нет.Смотрите отзывы.

Ждем ваших предложений.

С уважением фирма Счастливый студент.