Задание во вложении. срок неделя. вар 7 1) рассчитать параметры схемы замещения турбогенератора, нормальный режим, построить векторную диаграмму, рассчитать начальный ток генератора при трехфазном коротком замыкании на его выводах; ...
Диплом Модернизация мобильной установки МТП-3
Диплом для колледжа
Специальность-инженер-технолог авиационных приборов
Тема диплома модернизация мобильной установки МТП-3
МТП- это установка для проведения поверки поточных влагомеров
нефти, входящих в состав блоков технологических Систем измерений количества
и показателей качества нефти.
Объем пояснительной записки 80 страниц
План:
Введение. 3-5%
1. Выбор и обоснование 5-10%
2. Выбор и обоснование 5-10%
3.Расчёты
3.1
3.2
3.3
3.4 20-25%
4. Разработка и описание конструкции 5-10%
5. Технологический раздел
5.1 Разработка ТП сборки
5.2 Маршрутно-операционные карты 3-5%
6.Определение экономической эффективности 5-10%
7. Охрана труда
7.1 Техника безопасности на участке
7.2 Расчёт 5-10%
8.Эксперементальная проверка 20-25%
Заключение 5-10%
Список литературы
Приложение
Графическая часть
4 чертежа на А1. (автокад и т.д)
Примерные расчёты: расчёт элементов конструкции(прибора, устройства,
установки), расчёты параметров и характеристик. Примерные чертежи: сборочный
чертёж со спецификой, сборочные чертежи модернизированных узлов, схемы
,чертежи деталей на формате А1, графики
Руководство по эксплуатации можно скачать тут http://files.mail.ru/QLOE94, позже будет более новое руководство.
сдача частями
срок на всю работу 1 апреля
указывайте цены в рублях
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Курсовая по специальности «Информационные системы и технологии», специализация «Безопасность информационных систем» вуз Мфпа предприятие ммп им Чернышева. Требования: оригинальность не менее 85%, объем 30-40 стр Срок: 06.02.2011 Более подробные требования напишу. ...Закрыт14 лет назад
Тема: Гражданское право: понятие, предмет, источники и субъекты Требования: объем 25-30, оригинальность строго не менее 85%, сноски в низу страниц, в ведение: объект,предмет, задачи, цели, актуальность. Срок: 02.02.2011 Жду предложений по ...Закрыт14 лет назад
З дисципліни “Платіжні системи” для студентів V курсу заочного відділення спеціальності 6.050100 “Фінанси і кредит” Методичку скину по почте. Подробности в личкеЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо презентацию в PowerPoint на 10-15 слайдов на тему: "Бизнес план: Организация ресторанного бизнеса" стоимость 300 р срок 30.01.11Закрыт14 лет назад
Дипломная работа на тему: "Особенности преступности несовершеннолетних" 60-80 стр. Срок - месяц Завтра нужен план Пишите ценыРефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо подготовить реферат научного характера по методике преподавания английского языка. Работа не для студентов, поэтому требования понимания, что такое научный текст, обязательны. Пишите о вашем опыте. Оплата 200 р./стр. А4. Для связи ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходим специалист, умеющий подготовить научный текст, знающий физику или методику преподавания физики. Текст не очень сложный. Указывайте ваши знания и опыт работы в этой области. Оставляйте сразу mail. 200 руб./стр. А4Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте,уважаемые авторы. Нужно написать диплом по юр.теме. Тема: Производство мировых судей по уголовным делам. Прикрепляю файл.Там все данные по работе. Уникальность строго от 70%. Проверяем в системе антиплагиат. Просим в ...Завершен14 лет назад
- $117
План в приложении объем 60 страниц оригинальность 88% срок 06.02 глава 1, 15.02 весь диплом цена 3500 р.Закрыт14 лет назад