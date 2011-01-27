Диплом Модернизация мобильной установки МТП-3

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Диплом для колледжа

Специальность-инженер-технолог авиационных приборов

Тема диплома модернизация мобильной установки МТП-3

МТП- это установка для проведения поверки поточных влагомеров

нефти, входящих в состав блоков технологических Систем измерений количества

и показателей качества нефти.

Объем пояснительной записки 80 страниц

План:

Введение. 3-5%

1. Выбор и обоснование 5-10%

2. Выбор и обоснование 5-10%

3.Расчёты

3.1

3.2

3.3

3.4 20-25%

4. Разработка и описание конструкции 5-10%

5. Технологический раздел

5.1 Разработка ТП сборки

5.2 Маршрутно-операционные карты 3-5%

6.Определение экономической эффективности 5-10%

7. Охрана труда

7.1 Техника безопасности на участке

7.2 Расчёт 5-10%

8.Эксперементальная проверка 20-25%

Заключение 5-10%

Список литературы

Приложение

Графическая часть

4 чертежа на А1. (автокад и т.д)

Примерные расчёты: расчёт элементов конструкции(прибора, устройства,

установки), расчёты параметров и характеристик. Примерные чертежи: сборочный

чертёж со спецификой, сборочные чертежи модернизированных узлов, схемы

,чертежи деталей на формате А1, графики

Руководство по эксплуатации можно скачать тут http://files.mail.ru/QLOE94, позже будет более новое руководство.

сдача частями

срок на всю работу 1 апреля

указывайте цены в рублях

AutoCAD
14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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