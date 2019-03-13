8.820 слов

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 80 страниц. Из прикреплённой диссертации можно взять модель, большую часть теории. Составить опрос студентов и на основе него создать таблицу данных одной группы 25 человек, проанализировать ...
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