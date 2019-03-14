Дипломная работа, Экономико-математическое моделирование

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

80 страниц.

Из прикреплённой диссертации можно взять модель, большую часть теории.

Составить опрос студентов и на основе него создать таблицу данных одной группы 25 человек, проанализировать ее и сделать прогноз с помощью модели Раша .

Срок сдачи - 2 июля, но нужно будет показать частично(примерно половина с готовой математической моделью и планом) готовую работу 15 июня или раньше, и 17 июня на предзащите скорее всего будут поправки преподавателя.