Система электронного документооборота. Упрощенная реализация workflow

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Магистерская. Необходимо реализовать веб-приложение с workflow документа, а именно только последовательное движение документа. 

Желательно использовать, но не обязательно: 

- ОПП 

- PHP, Jquery 

- Фреймворк на ваше усмотрение. Можете и не использовать. 

"Техническое задание" как это должно примерно выглядеть написано в документе. 

5 лет назад
nektomor
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад