Система электронного документооборота. Упрощенная реализация workflow

Магистерская. Необходимо реализовать веб-приложение с workflow документа, а именно только последовательное движение документа.

Желательно использовать, но не обязательно:

- ОПП

- PHP, Jquery

- Фреймворк на ваше усмотрение. Можете и не использовать.

"Техническое задание" как это должно примерно выглядеть написано в документе.