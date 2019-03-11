Курсовая по оценке стоимости бизнеса

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Нужно написать курсовую работу на тему "Ценовые мультипликаторы и их использование в оценке стоимости бизнеса".

1 глава посвящена теоретической части, 2 глава оценке стоимости выбранной компании по 3 методам.

Срок - до 20 марта

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5 лет назад
liza_999
Лиза 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад