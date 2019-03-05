Курсовая работа по теории государства и права

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок210 просмотров
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Тема :Особенности федерации созданных по национальному, территориальному или смешанному признаку. 

Оригинальность 65+ по антиплагиат ру, объем 30+ стр. 

Интересует вопрос внесения корректировок. 

Срок до 18 марта. (обсудим)

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5 лет назад
andron4500
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад