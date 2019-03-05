Курсовая по базам данных. Клиентское приложение.

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Необходимо написать клиентское приложение к уже готовой базе данных. 

В файле примерное содержание. Нужны триггеры, функции и приложение. 

Выполнять в Visual Studio C#

5 лет назад
guest_15521566422774
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад