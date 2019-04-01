Написать теоретическую часть диплома

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок348 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Психолого-педагогическая дисциплина

название диплома: "Психолого-педагогические условия организации познавательно-исследовательской деятельности детей среднего дошкольного возраста"

Необходима только теоретическая часть (~35 страниц) + список литературы

5 лет назад
Percys
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
baajielena
Елена 
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
$30
14 дней
WMZ
Всё отлично, рекомендую! Елена, спасибо.
Спасибо за сотрудничество!