Курсовая работа БД

Нужно написать курсовую работу на тему "Ценовые мультипликаторы и их использование в оценке стоимости бизнеса". 1 глава посвящена теоретической части, 2 глава оценке стоимости выбранной компании по 3 методам. Срок - до 20 марта Антиплагиат - 50%