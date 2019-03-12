Курсовая работа. На основе файла [i]БД[/i] сделать курсовую по [i]Рекомендациям[/i]
Курсовая: сущность и необходимость денег, их функции и особенности.
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Курсовая работа состоит из пояснительной записки (основная часть) и графическойчасти формата А4 на двух листах. Объем - 30-35 страниц.
Независимо от выбранной темы курсовая работа должна иметь следующее типовое
содержание:
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Титульный лист
Содержание
Введение (объем 2-3 страницы)
1 Общеэкономическое понятие изучаемого вопроса и зарубежный опыт (объем - 8 - 10страниц)
2 Нормативно-правовое обеспечение изучаемого вопроса (объем - не более 5 страниц)
3 Казахстанский опыт рассматриваемой темы (объем 10-15 страниц)
Заключение (объем 2-3 страницы)
Список использованных источников (не менее 20 источников)
Приложения (если они имеются)
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:Два листа форма А4
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