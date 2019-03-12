Курсовая: сущность и необходимость денег, их функции и особенности.

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки200 просмотров
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Курсовая работа состоит из пояснительной записки (основная часть) и графическойчасти формата А4 на двух листах. Объем - 30-35 страниц.

Независимо от выбранной темы курсовая работа должна иметь следующее типовое

содержание:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

Титульный лист

Содержание

Введение (объем 2-3 страницы)

1 Общеэкономическое понятие изучаемого вопроса и зарубежный опыт (объем - 8 - 10страниц)

2 Нормативно-правовое обеспечение изучаемого вопроса (объем - не более 5 страниц)

3 Казахстанский опыт рассматриваемой темы (объем 10-15 страниц)

Заключение (объем 2-3 страницы)

Список использованных источников (не менее 20 источников)

Приложения (если они имеются)

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:Два листа форма А4 

5 лет назад
XeniyaBurova
Оксана 
40 летКазахстан
5 лет в сервисе
Была
год назад