Курсовая работа по эконометрике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Использование моделей с распределённым лагом для прогнозирования ВРП

модель Алмон.

5 лет назад
Slavache
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад