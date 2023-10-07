Автор студентських робіт (вільний графік)

$400
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок28 просмотров
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Приєднуйтесь до нашої команди вже сьогодні та отримуйте найкращі умови на ринку та гнучкий графік роботи!

Для відгуку ознайомтеся з нашою компанією та заповніть анкету за посиланням- https://forms.gle/V5r7fWXhNzjhpqZ78

Переваги співпраці з нами:

  • Щотижневі виплати.

  • Середня заробітна плата автора — 15?000 грн.

  • Кращі співробітники заробляють від 25?000 грн.

  • Ідеальний віддалений і вільний графік роботи, який ви самостійно для себе підлаштовуєте.

  • Великий вибір замовлень по всім спеціальностям.

  • Стабільність компанії (навіть в такий нелегкий для нашої країни час)

ПРО НАС:

Лідери на ринку в ніші виконання студентських робіт;

Працюємо з 2013 року.

Вимоги:

  • Вища закінчена освіта.

  • Відмінні навички роботи з комп’ютером, офісними програмами.

  • Пунктуальність і відповідальність, вміння самостійно регулювати свій робочий графік.

Чим будеш займатися?

  • Написанням студентських робіт (дипломних, курсових, презентацій, звітів з практики, магістерських робіт, тощо) для українських ВУЗів.

Коли можна розпочати роботу? Початок роботи впродовж кількох днів, після успішного проходження реєстрації та навчання по роботі із платформою сайту.

Вакансія актуальна включно до 30.10.2023

Чекаємо на тебе!

3 месяца назад
Yanakas
32 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад