Зробити курсову роботу по темі "розробка технології виготовлення конфі

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок30 просмотров
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Термін 10-30 днів курсовая работа

Тема розробка технології виготовлення конфітюру Сливового

3 месяца назад
guest_1696276452672
Украина
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад