Диплом психолого-педагогическое направление

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки154 просмотра
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Тема и МУ в прикрепленном файле

Объем 60-65+приложения

Список источников 30-40

АП 80%

2 главы (теория+эмпирическая часть)

Сроки сдачи по согласованию

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5 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад