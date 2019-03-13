ВКР психолого-педагогическое направление

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все требования в файле

Объем 60-65+приложения

АП 80%

2 главы (теория+эмпирическая часть)

График сдачи согласуем

Прошу указывать вашу стоимость 

5 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад