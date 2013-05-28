Дипломная по рекламе - 2 глава

В рамках данного проекта выполнить только 2 главу!

Предмет, дисциплина: Реклама

Тема работы: Средства воздействия в рекламных сообщениях (вербальные, визуальные и т.д.) с целью повышения коммуникативной эффективности рекламной компании (на примере наружной рекламы МТС)

Содержание: Теория+практика

Объем всей работы: 50–70 стр. + приложения

План от научрука:

Введение.

Глава 1. Теоретические основания исследования инструментов повышения коммуникативной эффективности наружной рекламы на рынке мобильной связи

1.1. Реклама как форма неценовой конкуренции на рынке мобильной связи

1.2. Коммуникативная эффективность наружной рекламы

1.3. Вербальные и визуальные средства экспрессии в наружной рекламе

Глава 2. Инструменты повышения коммуникативной эффективности наружной рекламы мобильной связи 2.1.Вербальные средства экспрессии в рекламе мобильной связи (на примере наружной рекламы МТС в конкурентном окружении)

2.2. Визуальные средства экспрессии в рекламе мобильной связи (на примере наружной рекламы МТС в конкурентном окружении)

2.3. Восприятие коммуникативной эффективности наружной рекламы ЦА (на примере наружной рекламы МТС в конкурентном окружении)

Глава 3. Рекомендации по совершенствованию средств воздействия в рекламных сообщениях наружной рекламы с целью повышения коммуникативной эффективности рекламной компании (на примере МТС)

3.1. Рекомендации по совершенствованию вербальных средств экспрессии в рекламе мобильной связи (на примере наружной рекламы МТС)

3.2.Рекомендации по совершенствованию визуальных средств экспрессии в рекламе мобильной связи (на примере наружной рекламы МТС)

Заключение

Литература

Приложения

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