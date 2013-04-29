Здравствуйте. Мне нужна дипломная работа на тему: Роль персонала в реорганизации предприятия.

Сроки 3 недели. Есть методичка. В начале нужно написать план, я утверждаю у НР, потом работаем.

Есть возможность делать работу по главам, чтоб я показывал НР, соответственно оплата за каждую выполненную главу?

Уникальность текста должна составлять не менее 80% по программе etxt.ru/antiplagiat