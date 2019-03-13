Дипломная работа ( разработка электропривода открытия багажника 2190

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

вкр на тему "проектирование системы управления электропривода открытия багажника с пневматическим клапаном автомобиля лада гранта (ваз2190)" 

Работа должна состоять из 3 частей

1)аналитическая часть

2)конструкторская часть(обязательно должен быть рассчитан электррпривод и принципиальна электрическая схема управления)

3)Технологическая часть

Пример работы по такому принципу будет здесь

5 лет назад
Koshak118
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад