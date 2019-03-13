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Дипломная работа ( разработка электропривода открытия багажника 2190
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вкр на тему "проектирование системы управления электропривода открытия багажника с пневматическим клапаном автомобиля лада гранта (ваз2190)"
Работа должна состоять из 3 частей
1)аналитическая часть
2)конструкторская часть(обязательно должен быть рассчитан электррпривод и принципиальна электрическая схема управления)
3)Технологическая часть
Пример работы по такому принципу будет здесь
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