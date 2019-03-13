Магистерская работа: Психология

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 80 страниц. Из прикреплённой диссертации можно взять модель, большую часть теории. Составить опрос студентов и на основе него создать таблицу данных одной группы 25 человек, проанализировать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Тема работы: Психоаналитическая концепция депрессии на материале жизни и творчества Ларс фон Триера.
Объем: 100 стр без учета приложении.
Уникальность от 80% по антиплагиату.
От клиента:
При подготовке работы прошу учесть следующие существенные условия:1. Структура, содержание и оформление работы должны соответствовать прилагаемым «Методическим рекомендациям».2. При подготовке первой главы наряду с работами Фрейда и др. источниками необходимо использовать литературу из прилагаемого «Списка литературы».3. Научный руководитель является психиатром по образованию, кандидатом медицинских наук, практикующим психоаналитиком. Развивает микропсихоанализ.4. Во второй главе необходимо провести диагностику проявлений депрессии на основе анализ психобиографии Л. фон Триера и его творческих работ. В данной главе важно широкое использование англоязычных источников.5. Общий список литературы должен включать не менее 70 источников, из них примерно 30% - англоязычные.
Ждем ваших заявок.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт4 года назад
Использование моделей с распределённым лагом для прогнозирования ВРП модель Алмон.Закрыт5 лет назад
Тема и МУ в прикрепленном файле Объем 60-65+приложения Список источников 30-40 АП 80% 2 главы (теория+эмпирическая часть) Сроки сдачи по согласованию Прошу указывать вашу стоимостьРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Все требования в файле Объем 60-65+приложения АП 80% 2 главы (теория+эмпирическая часть) График сдачи согласуем Прошу указывать вашу стоимостьЗакрыт5 лет назад
Курсовая работа предпосылки бродяжнечества перевести на украинский до 18.03.19Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт5 лет назад
Магистерская. Необходимо реализовать веб-приложение с workflow документа, а именно только последовательное движение документа. Желательно использовать, но не обязательно: - ОПП - PHP, Jquery - Фреймворк на ваше усмотрение. Можете и не использовать. "Техническое задание" как это должно примерно выглядеть написано ...Закрыт5 лет назад
- $5
Курсовая работа состоит из пояснительной записки (основная часть) и графическойчасти формата А4 на двух листах. Объем - 30-35 страниц. Независимо от выбранной темы курсовая работа должна иметь следующее типовое содержание: ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: Титульный лист Содержание Введение (объем 2-3 страницы) 1 Общеэкономическое понятие ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Курсовая работа. На основе файла [i]БД[/i] сделать курсовую по [i]Рекомендациям[/i]Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно написать курсовую работу на тему "Ценовые мультипликаторы и их использование в оценке стоимости бизнеса". 1 глава посвящена теоретической части, 2 глава оценке стоимости выбранной компании по 3 методам. Срок - до 20 марта Антиплагиат - 50%Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Психолого-педагогическая дисциплина название диплома: "Психолого-педагогические условия организации познавательно-исследовательской деятельности детей среднего дошкольного возраста" Необходима только теоретическая часть (~35 страниц) + список литературыРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен5 лет назад