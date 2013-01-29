Доработать дипломную работу

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка125 просмотров
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1. Анализ организации, показатели, маркетинг

2. Анализ рынка

3. Обозначаем проблемы

4. Выбираем методы решения ( не воду из ИМК, а про то, какие особенности теории вам нужны)

5. Разрабатываем план рекламной кампании, по пунктам, цель, выбор средств. График и ит.п

6. Считаем эффективность

11 лет назад
ig0r33
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад