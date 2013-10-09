Курсовая на английском языке № 1

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки196 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется выполнить курсовую работу.

Анализ статистический.

Как влияет внутренний валовый продукт на человека в разный странах на безработицу в стране.

Есть таблицы с цифрами.

Нужно сделать детальный анализ, с линией регрессии и трендом и т.д.

Сроки – 1 октября.

Объем – около тысячи слов.

Вот пример такой работы:

http://www.slideshare.net/BillyEgg/ib-math-studies-internal-assessment-final-draft

Сама математика не должна быть слишком сложной, например уже spearmann's coefficient не надо...

приблизительно чтобы входило в рамки вот этого

http://www.examsolutions.net/maths-revision/syllabuses/IB/period-1/SL/module.php

но при этом, чтобы не совсем простое было, можно сделать ranking если где-то надо, line of regression.

10 лет назад
swetilo
Ирина 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Anastasia_Lindt
Анастасия 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена на высоком уровне! Благодарю!
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