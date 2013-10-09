Курсовая на английском языке № 1

Здравствуйте!

Требуется выполнить курсовую работу.

Анализ статистический.

Как влияет внутренний валовый продукт на человека в разный странах на безработицу в стране.

Есть таблицы с цифрами.

Нужно сделать детальный анализ, с линией регрессии и трендом и т.д.

Сроки – 1 октября.

Объем – около тысячи слов.

Вот пример такой работы:

http://www.slideshare.net/BillyEgg/ib-math-studies-internal-assessment-final-draft

Сама математика не должна быть слишком сложной, например уже spearmann's coefficient не надо...

приблизительно чтобы входило в рамки вот этого

http://www.examsolutions.net/maths-revision/syllabuses/IB/period-1/SL/module.php

но при этом, чтобы не совсем простое было, можно сделать ranking если где-то надо, line of regression.