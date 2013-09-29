Написать 1 главу к дипломной работе

Коллеги, привет! Требуется собраться базу емейлов с названием компаний с дубльгиса. Кропотливая работа. На дубьлгисе есть адрес сайта, нужно по нему пройти и взять емейл. Занести это в ехель - должны быть поля: название фирмы, сайт, ...