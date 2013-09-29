Написать 1 главу к дипломной работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок193 просмотра
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1 глава - количество листов 20

тема дипломной - "Оценка инвестиционного проекта на примере организации"

нужно написать 1 главу только

срок 2 дня

авторская работа 70%

10 лет назад
willwork5
Евимов 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
okulenak
Алексей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва(-5)
10 лет назад
$30
1 день