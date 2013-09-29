Написать 1 главу к дипломной работе

ФopMиpoвaниe и pa3витиe po3ничнoй тopгoвoй ceти в больших городах 80 стр данные взять свои/аналогичные реальным, по продажам быт.химии или книг ап 80% план на утверждение. далее по главам. 2 мес стоимость?
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1 глава - количество листов 20
тема дипломной - "Оценка инвестиционного проекта на примере организации"
нужно написать 1 главу только
срок 2 дня
авторская работа 70%
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