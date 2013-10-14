Курсовая на английском языке № 2

Здравствуйте! Требуется выполнить курсовую работу. Анализ статистический. Как влияет внутренний валовый продукт на человека в разный странах на безработицу в стране. Есть таблицы с цифрами. Нужно сделать детальный анализ, с линией регрессии и трендом и т.д. Сроки – ...
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Здравствуйте!
Требуется выполнить курсовую работу.
Данная работа является статистическим анализом инфляции и то, как она изменяется за последние 50 лет, в Бельгии.
Так же можно посмотреть на факторы влияющие на этот тренд, на пример economic growth или безработица. Далее можно сравнить с другой страной, возможно из другого региона. Главное посмотреть если есть корреляция между этими факторами. Нужно составить статистический анализ, желательно использовать такие программы как two variables analysis, чтобы лучше было видно соотношение. Также надо включить линию регрессии и показать тренд. Было бы хорошо написать еще вывод. Анализ должен быть как можно более глубоким.
Сроки – 1 октября.
Объем – около тысячи слов.
Вот пример такой работы:
http://www.slideshare.net/BillyEgg/ib-math-studies-internal-assessment-final-draft
Сама математика не должна быть слишком сложной, например уже spearmann's coefficient не надо...
приблизительно чтобы входило в рамки вот этого
http://www.examsolutions.net/maths-revision/syllabuses/IB/period-1/SL/module.php
но при этом, чтобы не совсем простое было, можно сделать ranking если где-то надо, line of regression. По обеим работам в принципе все одно и тоже в плане оформления. Просто в одной внутрий валовый продукт, а во второй с инфляцией связано.
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