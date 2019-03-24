Курсовая по базе данных

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  • ВУЗ - ТИУ
  • Курс -  1
  • Специальность -  Бизнес-информатика
  • Точное название дисциплины -  База данных
  • Задание - Базада данных в Access. Тема: Учет продажи канцтоваров. Примеры и требования во вложениях
  • Требования, оригинальность (антиплагиат) - не важно
  • Желаемые сроки выполнения -  24.03.2019 вечер
5 лет назад
guest_15525596617554
5 лет в сервисе
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5 лет назад