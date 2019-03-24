Курсовая по базе данных

Магистерская. Необходимо реализовать веб-приложение с workflow документа, а именно только последовательное движение документа. Желательно использовать, но не обязательно: - ОПП - PHP, Jquery - Фреймворк на ваше усмотрение. Можете и не использовать. "Техническое задание" как это должно примерно выглядеть написано ...