Курсовая по базе данных

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 80 страниц. Из прикреплённой диссертации можно взять модель, большую часть теории. Составить опрос студентов и на основе него создать таблицу данных одной группы 25 человек, проанализировать ...
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- ВУЗ - ТИУ
- Курс - 1
- Специальность - Бизнес-информатика
- Точное название дисциплины - База данных
- Задание - Базада данных в Access. Тема: Учет продажи канцтоваров. Примеры и требования во вложениях
- Требования, оригинальность (антиплагиат) - не важно
- Желаемые сроки выполнения - 24.03.2019 вечер
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