Курсовая по экономике

Предмет: Региональная экономика и управление.

Тема: Проблема функционирования финансовой системы на примере своего региона (Москва и область).

3 главы (теоретическая, методическая и практическая).

В работе обязательны выводы и рекомендации.

Не более 30 стр. (без списка лит-ры, приложений).

Список лит-ры - не менее 15 наименований. Использованная литература должна иметь давность издания не более 5 лет.

Остальные требования см. в прилагаемой методичке.

Срок: до 15 января.

Антиплагиат - строго не менее 80%!

Отдам предпочтение авторам с хорошими и многочисленными отзывами и невысокой цене.