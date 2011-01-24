Курсовая по экономике

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Завершен2 заявки181 просмотр

Предмет: Региональная экономика и управление.

Тема: Проблема функционирования финансовой системы на примере своего региона (Москва и область).

3 главы (теоретическая, методическая и практическая).

В работе обязательны выводы и рекомендации.

Не более 30 стр. (без списка лит-ры, приложений).

Список лит-ры - не менее 15 наименований. Использованная литература должна иметь давность издания не более 5 лет.

Остальные требования см. в прилагаемой методичке.

Срок: до 15 января.

Антиплагиат - строго не менее 80%!

Отдам предпочтение авторам с хорошими и многочисленными отзывами и невысокой цене.

14 лет назад
DariaGl
Дарья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$30
15 дней
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aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад