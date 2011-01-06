Курсовая по праву_Банкротство юридических лиц

ТЗ во вложении, методички есть. 2 курс. Срок 16 января Материалы к курсовой: ТЗ и 2 методички. Обратите внимание: дисциплина ТММ, а методички выдали по МТМ Есть так называемые «примеры выполнения» работ. Они ...