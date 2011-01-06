Курсовая по праву_Банкротство юридических лиц

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Завершен4 заявки204 просмотра

Написание Курсовой по праву_Банкротство юридических лиц, требования по оформлению стандартные, 30 листов, оригинальность 80%.

14 лет назад
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
6 дней
Работа была выполнена с прекрасным качеством и в срок, спасибо за сотрудничество.
Отличный заказчик: спокойное общение, моментальная оплата. Спасибо, была рада сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад