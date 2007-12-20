Курсовая по музыковедению

Задания в аттаче, примеры есть. Сроки - до середины дня четверг, лучше даже в среду. Примерно задания о документообороте, технологической карте, разработке диалога (интерфейса).
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Срочно нужна курсовая работа по музыковедению. Тема работы - "Теоретически-исполнительский анализ хорового произведени В. Иконника "Сонце заходить". Работа нужна до 28 декабря, желательно на украинском языке.
Просьба оставлять предложения здесь, с указанием стоимости написания работы и e-maill.
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