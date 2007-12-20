Курсовая по музыковедению

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Срочно нужна курсовая работа по музыковедению. Тема работы - "Теоретически-исполнительский анализ хорового произведени В. Иконника "Сонце заходить". Работа нужна до 28 декабря, желательно на украинском языке.

Просьба оставлять предложения здесь, с указанием стоимости написания работы и e-maill.

16 лет назад
Natali91
Гость 
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16 лет в сервисе
Был
16 лет назад