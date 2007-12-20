Курсовая по музыковедению

Нужно сделать немаленькое задание по мат.статистике! Задание в приложении! Отпишитесь что вы можете сделать оттуда (если не все задания) Сделать нужно до (крайний срок) вторника (вечер) 25.12.07 Цена 10вмз Жду предложений!!!