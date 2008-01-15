Задания по ИТ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки249 просмотров
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Задания в аттаче, примеры есть.

Сроки - до середины дня четверг, лучше даже в среду.

Примерно задания о документообороте, технологической карте, разработке диалога (интерфейса).

16 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
z-dan-z
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
Задания сделаны качественно и в срок. Все недочеты учтены. Заказчик удовлетворен полностью! Рекомендую.
Были небольшие трудности по связи с Заказчиком, но это,я думаю, в связи с Новым Годом и его (Заказчика ) скорополительным отъездом. Все урегулировалось, деньги за работу выплачены полностью, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.