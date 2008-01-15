Задания по ИТ

Нужно сделать немаленькое задание по мат.статистике! Задание в приложении! Отпишитесь что вы можете сделать оттуда (если не все задания) Сделать нужно до (крайний срок) вторника (вечер) 25.12.07 Цена 10вмз Жду предложений!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задания в аттаче, примеры есть.
Сроки - до середины дня четверг, лучше даже в среду.
Примерно задания о документообороте, технологической карте, разработке диалога (интерфейса).
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