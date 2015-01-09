Курсовая по шаблону по граж.праву

нужна курсовая на тему: Бенчмаркинг в управлении инновационной деятельностью организаций. Предмет: Инновационная деятельность предприятий и организации. Методические указания в прикрепленном файле, наша тема 28, смотрите план к работе, он указан в методичке. Также в методичке расписано, ...