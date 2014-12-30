Курсовая бизнес-план

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Тема курсовой работы – «Разработка бизнес-плана открытия (расширения) предприятия».

Вид деятельности предприятия студент выбирает самостоятельно:

- производство;

- строительство;

- оптовая торговля;

- розничная торговля;

- ремонтные услуги;

- сфера гостиничного бизнеса;

- сфера ресторанного бизнеса;

- транспорт и связь;

- финансовая деятельность;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- образование и т.д.

Подробнее в методических указаниях.Одна по оформлению, другая по содержанию!

9 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад