Курсовая бизнес-план

дипломная работа на тему ""Реинжиниринг информационной системы предприятия на базе облачных вычислений (на примере ООО "5 Карманов-А")" Объем работы 50 стр. антиплагиат 90.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема курсовой работы – «Разработка бизнес-плана открытия (расширения) предприятия».
Вид деятельности предприятия студент выбирает самостоятельно:
- производство;
- строительство;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- ремонтные услуги;
- сфера гостиничного бизнеса;
- сфера ресторанного бизнеса;
- транспорт и связь;
- финансовая деятельность;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- образование и т.д.
Подробнее в методических указаниях.Одна по оформлению, другая по содержанию!
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $88
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Организация работы с подростками по профилактике правонарушений в условиях профессиональной образовательной организации. Объем: 65 стр. Цена 5000р. Срок 10 дней. Уникальность от 65% по антиплагиату. Ждем заявок.Завершен9 лет назад
- $88
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Совершенствование системы правового воспитания в среднем профессиональном образовании (СПО). Объем: 65 стр. Цена 5000р. Срок 10 дней. Уникальность от 65% по антиплагиату. Ждем заявок.Завершен9 лет назад
Курсовая работа по Организации производства на предприятии отрасли Срок: 07.01.2015, до 12.00 по мск Годовая программа производства - 1 572 250 шт. Методичка в архиве Оформление: вордРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Предмет, дисциплина: инвестиции Тема работы: Инвестиции в реальные активы Тип работы: Курсовая Теория+практика Объем работы: 30-35 Срок выполнения: до 07.01.2015Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Написана дипломная работа на тему самооценки разведенных женщин и вступления в повторный брак. По ней есть замечания - их и следует отработать. Подробности тем, кто напишет. Срок исполнения - 3-4 дня. Оплата - 1000 р.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Объем 100 стр. методичка будет позже, план нужно согласовать в плане 3 главы план нужен 10.01 АП 80% сдача по главам до 15 марта (уже готовая работа) интересует стоимость диплома с докладом сумму указывайте в рублях без курса!Завершен9 лет назад
1 и 2 главы нужны 8 января. Подробности во вложенном файлеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Реализовать приложение в среде Visual Studio на языке C# для работы с объектом: «Заработная плата сотрудников предприятия» Объем:30-35стр 114343Завершен9 лет назад
Проектирование информационной системы детского сада. Курсовая работа с практической частью 50-60% Объем по методичке 112609Завершен9 лет назад