Курсовая иновационная деятельность предприятия

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки106 просмотров
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нужна курсовая на тему: Бенчмаркинг в управлении инновационной деятельностью организаций.

Предмет: Инновационная деятельность предприятий и организации.

Методические указания в прикрепленном файле, наша тема 28, смотрите план к работе, он указан в методичке. Также в методичке расписано, все что должна содержать вторая глава работы.

9 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад