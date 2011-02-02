Курсовая работа.

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Дисциплина: «Теория принятия решений»

Тема: "Поиски и подъем затонувшего судна с кладом."

Подробности в архиве (методичка).

Указывайте цену и срок.

Оплата через СБС.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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