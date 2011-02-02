Курсовая работа по теме Организация аналитического учета затрат на производство. План есть. Объем 45-50 стр. Нужно будет приложить отчетную документацию, балансы, журналы и т.д. по теме (Обязательное требование!). Данные свои, "фантазийные". Профиль - оптовая ...
Курсовая, таможенное право
Тема: административные нарушения таможенных правил в таможенном союзе
15-20 страниц, 5 дней
Работа пишется в формате отчёта по практике
Заявки фрилансеров
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