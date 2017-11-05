Курсовик по дисциплине "Технологические процессы в строительстве"

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Закрыт1 заявка180 просмотров

Добрый день.

Есть задание по дисциплине "Технологические процессы в строительстве", необходимо сделать курсовой проект, так же есть аналогичный курсовик очного отделения по которому эту работу можно выполнить.

Задание и материалы в лс

8 лет назад
Percys
Игорь 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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