Курсовой проект. Конструкция, расчет

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Закрыт3 заявки166 просмотров

задание прикреплено.

Кафедра ТМС

Дисциплина: Конструкция, расчет и потребительские свойства

изделий

вариант 10

также прикреплен пример работы

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11 лет назад
dip1
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров