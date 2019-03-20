Магистерская работа: Психология

Потрібно якнайшвидше допомогти з написанням есе англійською мовою. Вільна тема. Оцінюватиметься рівень знання академічної англійської і правильне цитування використаної літератури. Знання APA, MLA чи Chicago стилів цитування буде перевагою.
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Здравствуйте.
Тема работы: Психоаналитическая концепция депрессии на материале жизни и творчества Ларс фон Триера.
Объем: 100 стр без учета приложении.
Уникальность от 80% по антиплагиату.
От клиента:
При подготовке работы прошу учесть следующие существенные
условия:1. Структура, содержание и оформление работы должны
соответствовать прилагаемым «Методическим рекомендациям».2. При
подготовке первой главы наряду с работами Фрейда и др. источниками
необходимо использовать литературу из прилагаемого «Списка
литературы».3. Научный руководитель является психиатром по
образованию, кандидатом медицинских наук, практикующим психоаналитиком.
Развивает микропсихоанализ.4. Во второй главе необходимо провести
диагностику проявлений депрессии на основе анализ психобиографии Л. фон
Триера и его творческих работ. В данной главе важно широкое
использование англоязычных источников.5. Общий список литературы
должен включать не менее 70 источников, из них примерно 30% -
англоязычные.
Цена 20 тыс р. Срок месяц. Сдавать по главам!
Ждем ваших заявок.
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