Курсовая ОБЬЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "ОБЬЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ". В спискетем к данной курсовой – есть все инструкции.Максимальный срок – 10 дней. Объем работы 30-40 листов основной части. Прилагается УЧЕБНИК, список ТЕМ (порядок выполнения курсовойработы) и методические рекомендации по ОФОРМЛЕНИЮ.Могу выслать УЧЕБНИК по данному предмету Вам на почту.В методическом описании – подробно указан порядок оформлениякурсовой работы.Жду Ваших вопросов и предложений.