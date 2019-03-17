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Курсовая ОБЬЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "ОБЬЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ". В спискетем к данной курсовой – есть все инструкции.Максимальный срок – 10 дней. Объем работы 30-40 листов основной части. Прилагается УЧЕБНИК, список ТЕМ (порядок выполнения курсовойработы) и методические рекомендации по ОФОРМЛЕНИЮ.Могу выслать УЧЕБНИК по данному предмету Вам на почту.В методическом описании – подробно указан порядок оформлениякурсовой работы.Жду Ваших вопросов и предложений.
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