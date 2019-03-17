Курсовая ОБЬЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

$45
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок169 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую работу по  дисциплине "ОБЬЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ".            В спискетем к данной курсовой – есть все инструкции.Максимальный срок – 10 дней. Объем работы  30-40 листов основной части. Прилагается УЧЕБНИК, список ТЕМ (порядок выполнения курсовойработы)  и    методические рекомендации по ОФОРМЛЕНИЮ.Могу выслать УЧЕБНИК по данному предмету Вам на почту.В методическом описании – подробно указан порядок оформлениякурсовой работы.Жду Ваших вопросов и предложений. 

5 лет назад
Serg_Weblancer
Сергей Юрьев 
61 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад